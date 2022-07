Presa germană: Iarna viitoare va fi „rece, întunecată și scumpă”. Berlinul îndeamnă Europa ”să se pregătească” Teama de o reducere completa a aprovizionarii cu gaze rusești este in creștere in toata Europa și in special in Germania, unde este prevazut ca iarna viitoare va fi „rece, intunecata și scumpa”, dupa cum a titrat ediția de weekend a ziarului economic „Handelsblatt”, imortalizand Poarta Brandenburg devenita albastruie din cauza gheții, transmite ANSA, citata de Rador. Atenția generala, in pragul inceperii lucrarilor de intreținere la Nord Stream 1, se concentreaza asupra a ceea ce se va intampla peste 10 zile, cand gazeductul ar trebui sa iși reia funcționarea normala; totuși, opțiunea ca Moscova… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

