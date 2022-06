Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din sudul Indiei l-a condamnat pe un barbat la 10 ani de inchisoare, fiind acuzat ca si-a determinat sotia sa se sinucida, pentru ca nu era multumit de zestrea pe care a primit-o de la parintii acesteia, relateaza CNN.

- Oamenii adora sa afle trucuri care sa le ușureze mult munca. Desigur ca o mașina de spalat este deja de mare ajutor intr-o locuința. Aceasta salveaza foarte mult timp și te ține aproape in timpul spalarilor de cei dragi ori de activitațile pe care le mai ai de facut. Unii oameni au descoperit ce face…

- Un accident extrem de grav a avut loc in noaptea de luni spre marți, la Iași, acolo unde un autoturism și un tramvai au intrat in coliziune, provocand o adevarata tragedie. La fața locului au intervenit de urgența echipaj medicale și de poliție care au preluat victimele și au facut toate cercetarile…

- O gospodina a turnat Fanta in compartimentul de detergent al masinii de spalat dupa care a asteptat cateva secunde. Rezultatul a fost unul uimitor, iar de atunci femeia procedeaza de fiecare data așa. Mașina de spalat ar putea fi ingrijita cu mult mai puțini bani și mult mai repede. De asemenea, aparatul…

- Tragedie in Boswil, cantonul elvețian Argovia. Un baiețel de doi ani a fost lovit mortal de o mașina pe care un șofer de 68 de ani a uitat sa o asigure dupa ce a parcat-o in panta. Copilul a decedat la spital, in timp ce tatal sau și fratele mai mare au fost raniți, scrie ziarul Blick.Parintele de 31…

- La cei 81 de ani ai sai pe care-i va implini in toamna, Sofia Vicoveanca admite ca incearca sa-și respecte cu sfințenie un anume program de viața. Inclusiv in Saptamana Mare. Cantareața din Romania ne-a mai marturisit ca a ajuns sa repete doar in mașina din cauza vecinilor sai. Aceștia par sa fie nemulțumiți…

- RACAȘDIA – Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Naidaș au surprins, la Racașdia, un bihorean care transporta cu mașina, un Audi A4 inmatriculat in Belgia, spre Timișoara, mai mulți cetațeni indieni! Totul s-a intamplat vineri dimineața, la 6.00, cand oamenii legii au tras pe dreapta, pe DN…

- Cei doi șoferi se aflau singuri in mașini cand a avut loc accidentul și au reușit sa se salveze.In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat in afara carosabilului și a fost cuprins de flacari.Oamenii legii au ajuns la fața locului, dar cei doi șoferi au decis sa cada la o ințelegere pe…