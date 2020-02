Stiri pe aceeasi tema

- Un recidivist din Videle (Teleorman), pripasit in Husi, judetul Vaslui, a fost condamnat de judecatori la inchisoare cu executare pentru amenintarea si hartuirea unui preot si a familiei acestuia.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata densa, chiciura si polei, valabile in orele urmatoare in București și in 25 de judete.Potrivit meteorologilor, pana la ora 10.00, in judetele Constanța, Tulcea, Braila,…

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca vizibilitatea este redusa, marți dimineața, sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, din cauza ceții, pe drumuri din 22 de județe intre care și Brașovul. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, circulația este ingreunata…

- Marius Catalin Genescu (48 de ani) a fost gasit mort de fiul sau, care a si anuntat Politie. Barbatul nu a mai putut fi salvat iar trupul sau a fost dus la IML pentru necropsie. Genescu era cercetat in Vaslui intr-un caz privind disparitia a aproximativ 30.000 de lei, bani pe care i-ar fi gestionat…

- O fetița de un an și șapte luni a murit in condiții suspecte, intr-o localitate din Vaslui. Mama a fost cea care a gasit copilul fara viața. Fetița nu mergea și arata ca un sugar, iar la varsta ei cantarea doar 7 kilograme, anunța REALITATEA PLUS.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineața o atentionare nowcasting cod galben de ceata valabila astazi in București și alte zece judete.Astfel, potrivit meteorologilor, in București și județele Bacau, Botosani, Galati, Neamt, Vrancea, Iasi și Vaslui este cod galben de…

- O fetița de doar 10 ani a fost batuta și violata, in seara zilei de duminica, 24 noiembrie 2019, de doi indivizi, cu varste de 20 și, respectiv, 30 de ani. Monitorul de Galati a relatat despre acest subiect in articolul „Fetita de 10 ani rapita si violata cu bestialitate de doi barbati“. Scenele infioratoare…

- Prezența la vot la turul II al alegerilor prezidențiale, la ora 9.00, a fost de 3,35%. Procentul este mai mic decat in turul I, cand 3,51% dintre romani isi exprimasera optiunea la vor in primele doua ore de la deschiderea sectiilor de votare. La alegerile europarlamentare din luna mai 2019, prezența…