- Actrita britanica Olivia Colman, protagonista peliculei ''The Favorite'', in regia lui Yorgos Lanthimos, a fost desemnata cea mai buna actrita in cadrul celei de-a 32-a gale a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizata sambata seara in Berlin, potrivit site-ului oficial al…

- Bulgaria si alte opt tari propun ca UE sa introduca o „taxa pentru aviatie" ca masura impotriva emisiilor nocive generate de aeronave. Ministrii de finante din Olanda, Germania, Franta, Suedia, Italia, Belgia, Luxemburg, Danemarca si Bulgaria au prezentat o declaratie politica comuna, saptamana trecuta,…

- Peliculele ''J'Accuse'', in regia lui Roman Polanski, ''Dolor y Gloria'', realizat de Pedro Almodovar, si ''Il Traditore'', in regia lui Marco Bellocchio, se afla in fruntea nominalizarilor pentru cea de-a 32-a editie a premiilor Academiei de Film…

- Poliția din UE a inregistrat in medie 697.000 de furturi auto in perioada 2015 – 2017, o reducere de 29% fața de perioada 2008 – 2010 (media anuala de 983.000). Intre 2008 și 2017, au existat tendințe descendente in majoritatea statelor membre ale UE. In medie, in perioada 2015-2017*, cifrele au fost…

- Știați ca… varsta medie a populației UE este de 43,1 ani? Se preconizeaza ca va crește cu 3,8 ani, in urmatoarele trei decenii, la 46,9 ani, pana in 2050. Varsta medie a unei populații ofera un rezumat util al profilului general de varsta. In 2018, varsta medie a populației UE a fost de 43,1 ani. In…

- Ponderea impozitelor in PIB in Romania a crescut anul trecut, dar ramane una scazuta. Topul europenilor care platesc cele mai mari taxe Ponderea impozitelor in PIB, in UE, s-a situat anul trecut la 40,3%, in usoara crestere comparativ cu 2017 (40,2%), arata datele publicate de Oficiul European de Statistica…

- In Uniunea Europeana, ponderea impozitelor in PIB s-a situat anul trecut la 40,3%, in usoara crestere comparativ cu 2017 (40,2%), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres. In 2018, ponderea impozitelor in PIB a urcat in 16 state membre,…

- USR aminteste, intr-un comunicat, ca daca Executivul PSD nu intervine, maine, 11 septembrie, la miezul noptii, expira termenul pana la care romanii din Diaspora se pot inregistra fie pentru vot in sectie, fie pentru vot prin corespondenta pe https://www.votstrainatate.ro/.Pana in acest…