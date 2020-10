Stiri pe aceeasi tema

- Județul Timiș are deocamdata doar 31 de consilieri județeni, din 36 cați ar trebui conform numarului de locuitori. In ședința solemna care a avut loc, sambata dimineața, la Palatul Administrativ, au fost invalidate mandatele a cinci consilieri județeni, ceea ce inseamna ca USR PLUS, PNL și Pro Romania…

- Consilierii județeni declarați aleși ca urmare a scrutinului din data de 27 septembrie, și validați potrivit incheierii comunicata de Tribunalul Satu Mare au depus astazi, 21 octombrie juramantul. Ceremonia constituirii noului Consiliu Judetean a avut loc de la ora 13.00, in Sala mare de ședințe a Palatului…

- Alin Nica amana cu o zi depunerea juramantului in calitate de președinte al Consiliului Județean Timiș pentru mandatul 2020-2024. Ceremonia de investire, care ar fi trebui sa aiba loc vineri la Palatul Administrativ doar in prezența primarului ales Dominic Fritz, a fost amanata cu o zi. Alin Nica a…

- Mandatele noilor consilieri județeni au fost validate de Tribunalul Cluj, cu excepția mandatelor lui Alin Tișe, care a câștigat funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj, dar și a celor doi candidați ai Partidului Mișcarea Populara, Avram Fițiu, care…

- 43,20% dintre timișenii cu drept de vot au ales cine va decide ce se intampla in județul Timiș in urmatorii patru ani. Președinte ales al CJ Timiș este Alin Nica (PNL), care va avea alaturi 16 consilieri locali. USR-PLUS va avea zece aleși, PSD șapte, iar Pro Romania trei.

- Din noul Consiliu Judetean, rezultat in urma alegerilor din 27 septembrie, vor face parte 16 liberali, zece membri USR PLUS, sapte PSD-isti si trei de la Pro Romania. Celor 36 de consilieri judeteni, la vot, li se va adauga si noul presedinte al CJ Timis, Alin Nica. PNL a castigat alegerile si va avea…

- Datele unui recent sondaj realizat de PNL arata ca liberalii sunt favoriții alegerilor din 27 septembrie. Potrivit rezultatelor cercetarii sociologice, PNL ar caștiga atat șefia CJ, cat și cel mai mare numar de consilieri județeni. Pe poziția a doua se afla Coaliția pentru Maramureș, iar pe locul…

- Social democrații buzoieni, impreuna cu membrii PRO Romania au depus astazi la ora 10.00 lista cu candidații pentru funcțiile de președinte al Consiliului Județean și pentru mandatele de consilieri. Pe lista comuna a celor doua partide se afla 40 de persoane, intre care 29 sunt de la PSD și 11 de la…