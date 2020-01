Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a explicat intr-o emisiune la B1TV ca decizia de majorare a pensiilor va afecta generatiile viitoare. Pensionarii sa știe ca majorarea pensiilor cu 40% va marca viitorul nepoților lor, pe care altfel ii pupa de dimineața pana seara, a spus acesta Traian Basescu a mai…

- Tariful minim la un hotel de cinci stele in statiunea Mamaia, in luna iunie, la all inclusive, este de circa 80 euro pe noapte de persoana, cat este si in Turcia, unde este inclus si avionul. Pretul este aproape dublu fata de Bulgaria, la Nisipurile de Aur, unde tariful este de 48 de euro,…

- "Eu nu m-aș fi hazardat in schimbarea Guvernului, ca sa preiau o guvernare temporara, care sa mearga in alegeri. Acesta este și motivul pentru care liberali vorbesc tot mai apasat despre alegeri anticipate, pentru ca vor sa scurteze cat mai mult perioada premergatoare alegerilor legislative, pentru…

- VEZI cu cat iți VA CREȘTE PENSIA in funcție de ANUL in care te-ai pensionat! BANI MAI MULȚI pentru pensionarii din ROMANIA! Vești bune pentru pensionarii din Romania! Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2020. Iata toate detaliile pe care trebuie sa le știe orice pensionar din Romania, pentru a ști…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat clar: PNL nu va taia pensii și salarii. Asta a promis Rareș Bogdan la Romania TV, in aceasta seara.Citește și: Un raport CIA arunca in aer Romania! Iliescu, la un PAS de a cere sprijinul Securitații in ianuarie 1990 "Domnul Budai spunea…

- Rares Bogdan a anuntat care vor fi prioritatile guvernului Orban in perioada imediat urmatoare. Noul Executiv a fost investit luni seara, dar oficial isi va incepe activitatea marti dimineata la ora 9, cand va avea loc prima sedinta a Guvernului Orban. "Vom elabora o lege a bugetului de stat,…

- Pensiile in Romania ar putea inregistra creșteri foarte mari, de pana la 40 de procente, in condițiile in care autoritațile din țara noastra ar revizui cateva aspecte legislative. O spune un oficial al Bancii Naționale (BNR), expert in politica monetara, care a vorbit public despre metoda prin care…