Prim-ministrul Ludovic Orban a precizat luni ca, imediat dupa ce a aflat despre tragedia de la Timisoara, unde doi copii si o femeie si-au pierdut viata in urma unei dezinsectii, a luat legatura cu ministrul de Interne, care la randul sau l-a contactat pe prefectul judetului Timis, pentru stabilirea masurilor necesare.



Orban a mai precizat ca vor trebui efectuate cercetarile necesare si stabilite vinovatiile.



"Imediat ce am aflat de aceasta situatie, am luat legatura cu ministrul de Interne, care a intervenit imediat la prefect pentru luarea masurilor care se puteau lua.…