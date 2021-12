Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Nationale, ca Marea Unire este incununarea victorioasa a vointei romanilor si ramane cea mai frumoasa pagina din istoria Romaniei, fiind „o lectie despre perseverenta si coeziune, care acum ne este deosebit de utila si necesara”. Pentru…

- Senator Cristina Stocheci: La multi ani, Romania! La mulți ani, romani! Cu ocazia Zilei Nationale, adresez tuturor romanilor cele mai calduroase felicitari si urari de sanatate, bunastare si prosperitate! De 1 Decembrie, trebuie sa-i cinstim pe cei care, de-a lungul istoriei, au contribuit la formarea…

- Marea Unire care se sarbatorește in 1 Decembrie, a fost procesul istoric in urma caruia toate provinciile istorice locuite de catre romani, s-au unit in anul 1918 in cuprinsul aceluiași stat național, Romania! In ultimii 30 de ani, țara noastra a trecut prin numeroase transformari care ne-au adus in…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut un apel la unitate cu ocazia celebrarii Zilei Naționale a Romaniei și a subliniat ca „eroii acestui ani” sunt romanii. Intr-un mesaj video publicat miercuri pe pagina de Facebook a Guvernului, el a adus mulțumiri speciale celor care au luptat in prima linie a luptei cu…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Nationale, ca Marea Unire este cea mai frumoasa pagina din istoria Romaniei si reprezinta „o lectie despre perseverenta si coeziune, care acum ne este deosebit de utila si necesara”. Prim-ministrul aminteste ca Marea Unire a avut…

- Marea Unire de la 1 Decembrie este o lecție despre perseverența și coeziune, care acum ne este deosebit de utila astazi, spune premierul Nicolae Ciuca, în mesajul adresat cu ocazia Zilei Naționale. ”Doar printr-un efort comun vom putea depași perioada dificila pe care o traversam. Am încredere…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Nationale, ca Marea Unire este cea mai frumoasa pagina din istoria Romaniei si reprezinta “o lectie despre perseverenta si coeziune, care acum ne este deosebit de utila si necesara”. Prim-ministrul aminteste ca Marea Unire a avut loc…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Nationale, ca Marea Unire este cea mai frumoasa pagina din istoria Romaniei si reprezinta "o lectie despre perseverenta si coeziune, care acum ne este deosebit de utila si necesara". Prim-ministrul aminteste ca Marea Unire a avut…