- Guvernul va aproba, joi, cresterea valorii tichetelor de masa de la 30 de lei la 35 de lei, de la 1 august, si, ulterior, la 40 de lei de la 1 ianuarie 2024, a anuntat prim-ministrul Marcel Ciolacu. ‘Tot astazi crestem valoarea tichetelor de masa, masura anuntata deja din prima saptamana de guvernare,…

- Valoarea tichetelor de masa creste de la 30 de lei la 35 de lei, incepand cu 1 august, a anuntat joi, premierul Marcel Ciolacu, in debutul sedintei de Guvern, informeaza News.ro."Astazi crestem valoarea tichetelor de masa, masura anuntata deja din prima saptamana de guvernare drept prioritate a acestui…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor, iar in urma discutiilor, partile au agreat majorarea valorii tichetelor de masa la 35 de lei incepand cu 1 august 2023 si la 40 de lei incepand cu 1 ianuarie 2024. Potrivit unui comunicat…

- ”Se incheie o saptamana cu decizii importante pentru dezvoltarea Romaniei. Am inceput demersurile pentru a majora valoarea tichetelor de masa pentru angajati la 40 de lei si ne dorim ca noua valoare nominala sa se aplice incepand cu 1 iulie. In cursul vizitei de lucru de la Iasi, am trecut in revista…