Premierul Ludovic Orban anunţă îngheţarea indemnizaţiilor demnitarilor şi concedieri în ministere "Stiti foarte bine ca veniturile, indemnizatiile celor care ocupa functii de demnitate publica sunt platite in raport cu salariul minim pe economie. Si ce decizie am luat? Se va majora salariul minim pe economie, sa nu creasca indemnizatiile celor care detin functii de demnitate publica", a declarat Ludovic Orban duminica. El a adaugat ca pentru a pune in practica aceasta decizie exista doua variante: fie vor fi incluse in cuprinsul legii bugetului de stat anumite reglementari specifice pentru exercitiul bugetar, fie va fi emisa o ordonanta de urgenta "trenulet", care cuprinde diferite… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

