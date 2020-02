Premierul irlandez Leo Varadkar si-a anuntat demisia joi seara, dar va ramane in functie pana la formarea unui nou guvern, dupa alegerile parlamentare in urma carora nu s-a inregistrat un castigator, relateaza AFP.



''Leo Varadkar i-a comunicat demisia presedintelui in aceasta seara. Conform Constitutiei, Leo Varadkar si guvernul vor continua sa-si exercite functiile pana la numirea succesorilor'', au anuntat serviciile sale. Demisia premierului Leo Varadkar era asteptata deoarece partidul sau de centru Fine Gael s-a clasat pe locul trei in alegerile legislative din…