- Iulian-Vasile Popescu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Tot miercuri, Iulian-Vasile Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier…

- Liberalul George Nicolaie a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Decizia de numire a fost semnata de premierul Florin Citu si publicata marti in Monitorul Oficial. Tot printr-o decizie a prim-ministrului Citu, Alexandru Bologan…

- Andrei Novac a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Tot vineri, premierul l-a numit pe Adrian Dupu in functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia…

- Mihai Petre a fost numit vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Totodata, seful Executivului a decis eliberarea Oanei Maria Sava din functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Cosmin-Constantin Baciu a fost eliberat din functie la o zi dupa ce a fost numit, potrivit unei decizii a prim-ministrului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial. Cosmin-Constantin Baciu fusese numit in functie joi. ″Incepand cu data intrarii in…

