Stiri pe aceeasi tema

- Companiile Mobexpert și Euromedia dezvolta un parteneriat pentru amplasarea de ecrane digitale de mari dimensiuni pe magazinele Mobexpert.Primele doua proiecte au fost finalizate la inceputul lunii martie, cu primul ecran pe colț din Romania. Acesta este amplasat pe pereții exteriori ai magazinului…

- Mihai Ritivoiu, prefectul de Timis, a anuntat ca primele rezultate ale anchetei cu privire la incendiul de la fosta barica al lui Zaher Isjandarani: lipsa autorizatiei de securitate la incendiu si lucrari neautorizate de compartimentare a cladirii.

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, va fi prezent de miercuri seara pana vineri dimineața (6-8 aprilie), in județul Alba, pentru efectuarea unor ședințe și vizite de lucru la Uzina Mecanica și Fabrica de Arme Cugir, respectiv la Societatea Cupru Min Abrud. La finalul acestora, respectiv vineri dimineața,…

- Traseele tramvaielor 16 si 36 vor fi scurtate, duminica, ca urmare a efectuarii unor lucrari de reparatii la reteaua de contact, informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov (TPBI), intr-un comunicat de presa. Astfel, pentru executarea lucrarilor pe Soseaua…

- LIVE-VIDEO: A patra zi de greva la fabricile de arme din Cugir. Un reprezentant al Ministerului Economiei a venit la negocieri Protestul angajaților de la Uzina Mecanica și Fabrica de Arme din Cugir continua și miercuri. Este a patra zi in care oamenii au ieșit in strada, nemulțumiți de salarii și condițiile…

- Pe masura ce cresc, bebelușii au nevoie de anumite tipuri de jucarii care sa-i ajute in stimularea imaginației, a gandirii, precum și in dezvoltarea funcțiilor motrice sau coordonarea mana-ochi. Primele luni de viața sunt destinate odihnei, creșterii, fiind considerate o perioada de adaptare. Insa pe…

- Arbitra internaționala Francesca Beltrami se implica in dezvoltarea trambulinei in Romania. La invitația Federatiei Romane de Gimnastica, ea susține cursuri pentru formarea arbitrilor romani in aceasta disciplina olimpica din cadrul Federatiei Internationale de Gimnastica (FIG). Primele cursurile teoretice…

- Primaria Capitalei, prin Directia de Mediu, a sesizat Politia Locala a Municipiului Bucuresti cu privire la defrisarea a aproximativ 150 de arbori de diferite specii, fara aviz de specialitate, in Sectorul 2, pe un teren proprietate privata, cuprins intre strada Fabrica de Glucoza si Intrarea Chefalului.…