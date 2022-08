Premieră pe piaţa de M&A: Reţeaua mondială International Mergers & Acquisitions Partners intră în România printr-un parteneriat exclusiv cu BICF ”Cea mai extinsa retea de consultanti in fuziuni si achizitii – IMAP, plasata in top 10 mondial dupa valoarea anuala a tranzactiilor pe middle-market, a intrat pe piata romaneasca printr-un parteneriat exclusiv cu firma de consultanta BICF. Acest parteneriat va permite firmelor din Romania sa aiba acces la consultanti in fuziuni si achizitii din intreaga lume, ceea ce le va asigura o diversificare a potentialilor parteneri atat in ceea ce priveste atragerea de investitori, cat si extinderea pe pietele externe a companiilor locale”, anunta companiile. IMAP este prezenta in 43 de tari din intreaga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

