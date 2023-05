Premieră mondială în Belgia: stenturi plasate în arterele pulmonare Serviciul de cardiologie al grupului Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS) a plasat stenturi in doua artere pulmonare in cazul pacienților suferinzi de insuficiența cardiac. Este primul centru cardiac din lume care a folosit aceasta noua soluție, transmite 7sur7. ”Datorita stenturilor (un tub plasat intr-o artera obturata pentru a o menține deschisa) introduse in doua artere pulmonare, inima poate din nou sa pompeze mai mult sange bogat in oxigen”, explica medicul Edgard Prihadi. ”Pacientul poate suporta mai multe efort fizic”, adauga acesta Insuficiența cardiaca altereaza funcția de pompa a inimii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele pentru asigurarea obligatorie a locuinței se vor majora din toamna la 130 de lei, potrivit unui act normativ aprobat recent și care prevede mai multe modificari importante cu privire la asigurarea locuinței (polița PAD). In același timp, vor putea fi asigurate facultativ cladirile cu bulina…

- Accident grav in Sibiu! Doua autocare s-au ciocnit pe DN 1. Din primele informații sunt implicate aproximativ 90 de persoane minore.A fost activat planul roșu de intervenție. Un accident grav a avut loc pe DN1 la Hula Bradului, acolo unde doua autocare s-au ciocnit. In accident sunt implicați aproximativ…

- Acuzații grave la adresa unui asistent medical din Oradea! Barbatul este acuzat ca ar fi violat o pacienta, in varsta de 18 ani, chiar in nopatea de Florii. Pacienta relateaza ca incidentul ar fi avut loc in noaptea de Florii, cand asistentul in varsta de 52 de ani, de la una dintre secțiile de Psihiatrie…

- Sebastian Țopescu ne vorbește despre oportunitatea de a demara o emisiune la TVR 1, acolo unde mama sa, Christel Ungar Țopescu, face parte din Consiliul de Administrație a SRTv. Sebastian Țopescu ne spune cum va arata emisiunea lui, „Vis sau realitate”, de la TVR 1, și declara ca postul mamei lui, Christel…

- Primele vaccinuri ARN messager au fost folosite contra unui virus, respectiv cel care provoaca infecția Covid-19. Se pare ca acest concept ar putea fi aplicabil și bacteriilor. O reușita majora, in condițiile in care crește amploarea fenomenului antibiorezistenței. Rezistența la antibiotice crește și…

- O echipa medicala de la Secția Pneumologie a Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Bihor, coordonata de dr. Alin Suciu, pneumolog, a realizat doua intervenții chirurgicale – una in premiera naționala și alta in premiera județeana, pentru salvarea unui pacient aflat in stare grava. Este vorba…

- Un incendiu a izbucnit la o cabana din statiunea Ranca.Trei autospeciale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj intervin pentru stingerea incendiului. Un apel la 112 semnala faptul ca incendiul se manifesta la etajul unu al unei cabane din statiunea Ranca si ca in imobil nu sunt cazati…

- Un incendiu a izbucnit la o scoala din comuna Sarbii Magura. Elevii si profesorii aflati in imobil s-au autoevacuat. La momentul izbucnirii incendiului, in scoala se aflau 34 de elevi, patru cadre didactice si doua persoane din categoria personalului auxiliar, toti reusind sa iasa din cladire. La fața…