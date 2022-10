Premieră mondială: China lansează primul vaccin inhalabil anticoronavirus China lanseaza primul vaccin inhalabil COVID, in ceea ce se crede a fi o premiera mondiala. Vaccinul inhalat este important nu numai pentru ca poate proteja impotriva infecțiilor, ci și pentru persoanele care ezita sa se vaccineze de teama acelor, spune un specialist. Shanghai a introdus deja saptamana aceasta noul tip de vaccin impotriva COVID-19, care se inhaleaza in loc sa fie injectat, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

