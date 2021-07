Premieră medicală la Spitalul Județean de Urgență Bistrița: Operație pe creier cu trezire intraoperatorie - Awake Brain Surgery "O echipa medicala de excepție a realizat o noua premiera medicala - prima operație pe creier cu trezire intraoperatorie (Awake Brain Surgery) pentru extirparea unei tumori, la o pacienta diagnosticata cu formațiune tumorala cerebrala, fronto-parietala, parasagitala, stanga.Trezirea intraoperator a pacientului se face pentru a monitoriza in timp real funcțiile motorii deservite de zona in care are loc operația.Pacienta este in stare foarte buna, urmand a fi externata", a anunțat pe Facebook managerul Spitalului Județean de Urgența Bistrița, Gabriel Lazany. Echipa medicala a fost formata din: Anca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

