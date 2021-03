Stiri pe aceeasi tema

- Filmul american "Nomadland", ce evoca dramele provocate de recesiunea economica, si productia britanica "Rocks" au primit marti cele mai multe nominalizari - cate sapte fiecare - la editia din acest an a premiilor British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), informeaza Reuters. Drama familiala…

- Bitcoin a sarit de 51.000 de dolari pe unitate! Pragul a fost depașit azi, in premiera, dupa ce in ultima perioada criptomoneda a fost in atenția unor mari companii, precum Tesla și Mastercard. Bitcoin a urcat, in ultimele zile, cu peste 3% pana la un maxim istoric de 51.049 de dolari. Unii analiști…

- Premiera mare in dimineața asta in matinul Virgin Radio Romania. Bogdan și Ionuț au dat PLAY in PREMIERA noului single de la Smiley și Killa Fonic – Lasa Inima Sa Zbiere. Piesa reprezinta prima colaborare dintre cei doi artiști, și, de asemenea, prima piesa pe care Smiley o lanseaza in 2021. „Urmeaza…

- Licitație internaționala pentru transformarea Colosseumului Astfel, Italia așteapta, incepand cu 1 februarie, proiecte de la inginerii din intreaga lume pentru construirea unei podele retractabile care sa puna in valoare și, in același timp, sa protejeze labirintul subteran al tunelurilor și sistemele…

- In fiecare seara de miercuri, incepand cu ora 21.03, simțiți spectacolul vieții traind SPECTACOLUL ARTEI! Joi, 14 ianuarie, Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași ne-a invitat la premiera celei de a doua producții din repertoriul anului 2021. Spectacolul ”Sindromul Quijote” a avut in primavara…

- O echipa feminina de arbitri a fost nominalizata in premiera pentru Cupa Mondiala a Cluburilor, a anuntat luni FIFA, potrivit Agerpres. Trio-ul feminin condus de brazilianca Edina Alves Batista, alaturi de compatrioata sa Neuza Back si argentinianca Mariana de Almeida, va fluiera la evenimentul masculin…

- Filmul documentar "1989. Jurnalul unei Revolutii", produs de Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, realizat de Carmen Lidia Vidu, va avea premiera in online miercuri, de la ora 20,00. "Documentarul este un hibrid cultural adaptat vremurilor pe care le traim. Proiectul este realizat…

- Documentarul Colectiv, regizat de Alexander Nanau, este cel mai bun film al anului, conform publicației Rolling Stone. Filmul este propunerea Romaniei la secțiunea „Cel mai bun lungmetraj internațional" a...