Stiri pe aceeasi tema

- CITESTE SI IGSU: Pompierii romani au inceput interventiile in insula Rodos, actionand pentru stingerea incendiilor din sud-estul insulei 13:56 0 Gorj: Un barbat a fost retinut dupa ce si-a injunghiat mortal partenera, cu mai multe lovituri de cutit 13:02 66 Lider politic roman: 'Viktor Orban…

- Forul European de volei feminin (CEV) dedica, marti, un articol jucatoarei tricolore Bianca Cucu, cea mai tanara voleibalista de la Campionatul European U17, gazduit la Bekescsaba (Ungaria). Ea are doar 12 ani. ”Cea mai tanara jucatoare care concureaza in prezent in runda finala a EuroVolley U17 din…

- Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut pana la 5,5% in iunie, de la nivelul de 6,1% inregistrat in luna mai, transmite Reuters, citat de Agerpres. Cifra anuntata de Eurostat este peste estimarile analistilor, care mizau pe o diminuare…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, joi, un mesaj cu prilejul comemorarii a 82 de ani de la Pogromul de la Iasi. Șeful Executivului subliniaza angajamentul ferm al Guvernului Romaniei pentru continuarea eforturilor de combatere a antisemitismului, xenofobiei, discriminarii si a discursului instigator…

- Vanessa Siressi – pe jumatate bistrițeanca, pe jumatate italianca – are 16 ani și este eleva in clasa a IX-a la Liceul de Muzica „Tudor Jarda” din Bistrița. Vanessa Sirressi studiaza pian cu profesoara Helga-Melinda Deac. In aceste zile se afla in Germania, intr-un schimb de experiența alaturi de mai…

- Mai mulți romani care au lucrat in Franța acuza agenția de munca temporara AB2PRO ca nu a respectat contractele semnate. Potrivit acestora, ar fi trebuit sa aiba de lucru 35 de ore pe saptamana, dar asta nu s-a intamplat. In plus, nu le-ar fi platit nici transportul din țara sau parte din naveta zilnica,…

- Romania exporta cel mai mult in Germania, Italia și Ungaria, arata datele Statisticii pentru anul 2022. De asemenea, importam foarte mult din Ungaria și Bulgaria, iar cel mai mare deficit comercial il avem cu China. Daca ne uitam pe județe, Capitala are o treime din importuri, fiind urmata de județele…

- Iesenii care vor dori sa cumpere masini la mana a doua ar putea avea norocul sa nu mai fie inselati cu privire la istoricul autoturismului „pe care au pus ochii", cum ar fi numarul real de km pe care ii are sau reparatiile facute, daca va intra in vigoare documentul RAR Auto-Pass. Cine va dori sa…