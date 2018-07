Pregatiri pentru Caransebes Film Festival Timp de o saptamana, Parcul „General Ioan Dragalina“ devine cinematograf in aer liber, in program fiind inclus si un simpozion dedicat aniversarii a 100 de ani de cinematografie romaneasca. Pasionatii de film se vor putea reintalni cu mari actori romani si straini in productii care abordeaza subiecte sensibile ale literaturii romane si universale, personaje captivante si situatii amuzante sau periculoase. Cu exceptia zilei de miercuri, 1 august cand, de la ora 11.00, la Cinematograful Luna e programata proiectia filmului „Cand pamantul vorbeste“, primul documentar despre istoria romanilor,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la DIICOT Iasi arunca bomba: fiul unui cunoscut om cheie din administratia publica ieseana a vandut droguri in lumea buna • Razvan Stefan Manolache are calitatea de inculpat in dosarul nr.53/D/2017 • Judecatorii i-au ridicat masura controlului judiciar • Cu toate ca este cercetat in mai…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit intr-o fantana din Republica Moldova. Polițiștii cautau victima, care era data disparuta, in toate gospodariile din localitate, iar pe pereții unei case au observat...

- Actorul Cornel Garbea, cunoscut publicului pentru activitatea de la Teatrul Mic din Bucuresti, precum si pentru rolurile jucate in mai multe filme realizate mai ales in perioada de dinainte de 1990 de catre regizorul Sergiu Nicolaescu, a decedat, la varsta de 90 de ani, a anuntat Uniunea Autorilor si…

- Box office-ul nord-american a depasit, gratie mai multor lungmetraje cu supereroi, cifra de 6 miliarde de dolari in timp record, potrivit Screen Daily (news.ro).Anul acesta, pana pe 26 iunie cifra incasarilor o depasea cu 8% pe cea inregistrata in aceeasi perioada a anului trecut. Filmele…

- Bianca Marculescu este Miss Satu Mare 2018. Competiția la care au participat un numar de 11 concurente a avut loc in aceasta seara (26 mai) la scena din Piața 25 Octombrie. Bianca are 15 ani, ii plac plimbarile, adora baschetul, iar filmul ei preferat este „Crima din Orient Expres”. Concurentele au…

- Extratereștrii exista! Comandanții armatei SUA au emis un raport lung de 13 pagini in care descriu ultima intalnire cu un OZN, capturat cu ajutorul unor camere speciale undeva in San Francisco.

- „Gradina Marii Uniri”, o inițiativa multidisciplinara inedita inclusa in programul Institutului Cultural Roman de celebrare a Centenarului Marii Uniri conceput și derulat de ICR Londra și partenerii sai, pune in valoare bogația și unicitatea patrimoniului natural romanesc, ințeles ca o metafora a…