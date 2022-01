Conducerea Instituției Prefectului – Județul Hunedoara se va deplasa, in urmatoarele saptamani, la toate cele 69 primarii hunedorene pentru a discuta cu edilii localitaților despre principalele probleme administrative ale UAT-urilor, care trebuie rezolvate in prima parte a acestui an.

Astfel, conform unui program ce va fi definitivat in zilele urmatoare, prefectul Calin Petru Marian și subprefectul Lorincz Szell vor avea intalniri cu primarii, viceprimarii și secretarii primariilor din județul Hunedoara, la sediul acestor instituții.

„Prin aceste deplasari in localitațile județului…