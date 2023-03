Stiri pe aceeasi tema

- La ceremonia de absolvire a Universitații din Kyoto, un student a venit imbracat intr-o ținuta inspirata de Volodimir Zelensk și a declarat ca președintele ucrainean este „simbolul masculinitații in aceste vremuri”, relateaza portalul japonez J-Cast . Un student, 26 de ani, care a participat la ceremonia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a intreprins vizita din orasul Mariupol, devastat de bombardamentele trupelor sale, noaptea "ca un hot", a denuntat duminica, 19 martie, Ministerul ucrainean al Apararii, potrivit Agerpres, care preia AFP."Ca un hot, Putin a vizitat orasul ucrainean Mariupol adapostindu-se…

- Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu a efectuat o vizita in zona de operatiuni rusesti, in Ucraina, pentru a inspecta lucrari de reconstructie efectuate in Donbas si a prezenta noi santiere la Mariupol, anunta luni, 6 martie, intr-un comunicat armata rusa, relateaza AFP și News.ro. Armata rusa face…

- Un nou videoclip dramatic, cu un atac al unui tanc rusesc asupra unui soldat ucrainean aflat in transee, a fost distribuit pe retelele de socializare.Confruntarea directa a fost surprinsa de o drona in estul Ucrainei. Soldatul, fara intariri, da dovada de un curaj extrem si lupta cu armele din dotare…

- Rusia a lovit un pod foarte important din regiunea ucraineana Odesa, acesta fiind primul atac rusesc cu o drona navala de la inceputul razboiului din Ucraina, informeaza The Independent . Camerele de supraveghere montate in zona podului Zatoka au surprins momentul in care un obiect care se deplaseaza…

- UPDATE 10:33 - Trupele ucrainene vor incepe antrenamentele pe tancurile Leopard de luni, a anunțat ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, relateaza CNN .UPDATE 19:49 - Ministrul canadian al Apararii, Anita Anand, a publicat imagini video cu primul tanc Leopard 2, de fabricație germana,…

- Armata ucraineana a transmis marți un mesaj ironic dupa ce mai mulți bloggeri militari din Rusia au afirmat ca tancuri Leopard de fabricație germana au fost vazute deja in Ucraina, in pofida faptului ca inca nu s-a luat o decizie oficiala in privința trimiterii lor Kievului. „Tentație irezistibila.…

- In aceasta dimineața, Rusia a lansat un nou val de atacuri cu rachete in toata Ucraina, consilierul prezidențial Mikhailo Podoleak afirmand ca au fost lansate peste 120 de rachete. Apararea antiaeriana din Mykolaiv și Odesa a reușit sa doboare o parte din baraj. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a…