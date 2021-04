Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Ploiesteanu se afla la Terapie Intensiva de cateva saptamani. Artistul s-a prezentat in prima faza la spital pe data de 11 martie, insa a refuzat sa se interneze, fiind infectat cu SARS-CoV-2.

- Doliu in lumea artistica din Romania! Nelu Ploieșteanu a murit astazi, 2 aprilie 2021, la varsta de 70 de ani. Anunțul a fost facut in urma cu cateva minute de catre Mara Banica pe o rețea de socializare. Pe 18 martie 2021, vedeta a ajuns de urgenta la Spitalul Floreasca, in urma infectarii…

- Momente de cumpana in familia lui Nelu Ploieșteanu. Lautarul se afla in stare grava in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta Floreasca, iar soția lui a ajuns și ea la spital.

- Nelu Ploiesteanu se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Vestea trista a fost anuntata de Mara Banica, care a vorbit cu una dintre fiicele lui. Situația lui este cat se poate de grava. Artistul de muzica lautareasca este internat la Spitalul Floreasca din Capitala,…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Artistul este internat la Spitalul Floreasca din Capitala, pe secția de Terapie Intensiva, fiind intubat, iar plamanii lui sunt afectați in…

- Nelu Ploieșteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, este internat in stare grava la Spitalul Floreasca. Interpretul este infectat de COVID-19 și, potrivit jurnalistei Mara Banica, plamanii sunt afectați in proporție de 70%. Polonia nu sta pe ganduri:…

