Prăjitură cu alune şi cremă caramel (snikers de casă) Mod de preparare Prajitura cu alune si crema caramel (snikers de casa) Pentru blat, separi albusurile de galbenusuri si le bati spuma tare. Adaugi zaharul treptat si bati pana se topeste. Adaugi nuca macinata amestecata cu faina si cu praful de copt, amestecand usor cu o lingura de lemn.

Intinzi bezeaua in tava tapetata cu hartie de copt si o introduci in cuptor preincalzit la 180 de grade, pentru aproximativ 20-25 minute. Cand blatul e usor rumenit il scoti si il lasi sa se raceasca pe un gratar.

Pentru glazura 1 topesti pe baie de aburi 200 g ciocolata alba cu 2 linguri ulei,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

