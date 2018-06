Stiri pe aceeasi tema

- O tanara a fost ranita in Munții Bucegi, dupa ce a cazut, duminica, in timp ce afla pe Valea Alba, un traseu inchis turiștilor din cauza zapezii. Salvamontiștii intervin pentru a-i acorda primul ajutor și a o transporta in stațiunea Bușteni. Salvatorii montani intervin duminica pentru a recupera o tanara…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, au declarat pentru AGERPRES surse din CCR. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor:…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, marti, ca inadmisibila sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, au declarat pentru AGERPRES surse din CCR. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor: Cristina…

- Salvamontistii din Arges au fost solicitati sa intervina vineri, 1 iunie, in zona lacului Caltun unde o turista din Pitesti a alunecat pe o fasie de zapada si s-a lovit de stanci. Conditiile meteo nu au permis interventia unui elicopter.

- Potrivit Salvamont, turista a alunecat pe o fasie de zapada in zona lacului Caltun si s-a lovit de stanci, suferind mai multe traumatisme la cap si la spate. Conditiile meteo nu permit interventia unui elicopter. Salvamontistii sibieni din baza Balea pregatesc o echipa care sa intervina…

- O echipa a Salvamont Busteni care vineri facea lucrari de reparatii si amenajare pe traseul Poiana Costilei- Valea Alba din Masivul Bucegi a descoperit, in padure, un mina antitanc. Potrivit sefului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, munitia a fost gasita in padure, intr-o valcea. Salvamontistii…

- Procurorii DNA au dispus clasarea fata de Tiberiu Nitu, la data faptelor procuror general al Romaniei, pentru complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul, in dosarul privind accidentul rutier care a determinat decesul politistului Bogdan Gigina. (continua)…