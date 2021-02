Stiri pe aceeasi tema

- Doua posturi „calde”, in aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia. Care sunt CONDIȚIILE de participare pentru funcții Primaria Municipiului Alba Iulia organizeaza un concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a doua posturi, funcții publice de execuție de referent de specialitate,…

- Circumstante: crizei de judecatori i s-au suprapus si masurile luate in contextul pandemiei F. T. Ar putea starni nedumerire faptul ca, in cursul anului trecut, Curtea de Apel Ploiesti a inregistrat un numar de 7.551 de dosare nou intrate, dintre acestea fiind solutionate numai 7.089, context in care…

- V.S. Magistrații de la Tribunalul Prahova au amanat, ieri, judecarea cauzei inregistrate de un grup de angajați ai Consiliului Județean Prahova, prin care s-a solicitat suspendarea noii hotarari de restructurare a aparatului propriu al Consiliului Județean Prahova. Urmatorul termen in acest dosar a…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat ca, in cazul in care nu se relaxau restrictiile in Bucuresti, riscul era ca operatorii din HORECA, cei licentiati in domeniul jocurilor de noroc si organizatorii de spectacole sa intenteze procese in instanta. "Noi nu am avut optiunea de a nu pune in…

- V. S. Pe 24 decembrie, chiar in Ajunul Craciunului, Consiliul Județean Prahova a inregistrat recursul la decizia de suspendare a reorganizarii instituției, sentința data de Tribunalul Prahova, la jumatatea acestei luni. Completul de judecata al Secției a II-a civile și contencios administrativ din cadrul…

- V. S. Ședința de miercuri, 23 decembrie, a Consiliului Județean Prahova, se anunța a fi una cu scantei. La finalul intrunirii consilierilor județeni, pe ordinea de zi este trecuta la “diverse” și prezentarea plangerilor prealabile inregistrate de salariații CJ Prahova afectați de reorganizarea instituției.…

- Salariatii Consiliului Judetean Prahova au obtinut in instanta suspendarea unei hotarari a alesilor judeteni care prevedea reducerea cu 101 functii a aparatului propriu al Consiliului Judetean, fapt ce presupune concedierea a aproape o suta dintre angajati, potrivit news.ro. Intre timp, angajati…

- Un centru modern pentru diagnosticarea cancerului este amenajat la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, investitia de peste 8 milioane lei fiind facuta din fondurile proprii ale Consiliului Judetean (CJ), au informat, joi, reprezentantii biroului de presa al institutiei. Potrivit sursei citate,…