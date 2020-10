Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Politic National a invalidat lista candidatilor PSD Vrancea la alegerile parlamentare. Decizia vine in contextul in care Marian Oprisan a convocat o sedinta a organizatiei PSD Vrancea si s-a pus candidat la parlamentare. Marian Oprisan, demonstratie de forta in fata lui Ciolacu! S-a…

- USR PLUS a depus, miercuri, 21 octombrie, 260.000 de semnaturi la Biroul Electoral Central, dintre care 190.000 fizice și 70.000 online, pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, a declarat Dan Barna. „Le...

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), prin președintele executiv Daniel Ionașcu, a dat in judecata Guvernul Orban și solicita instanței suspendarea hotararilor și constatarea nulitații actelor prin...

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) a lansat miercuri campania de strangere de semnaturi pentru alegerile parlamentare programate in luna decembrie. Acțiunea a demarat, simbolic, la Kilometrul zero, in centrul Bucureștiului, in prezența mai multor lideri ai partidului (printre care…

- Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu negocieaza o eventuala fuziune intre Pro Romania și ALDE, transmite G4media.ro. Negocierile au loc in contextul in care PSD a decis ca va merge singur in alegerile parlamentare și ca nu va face alianțe electorale cu nici un partid."Exista negocieri de fuziune,…

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) a semnat, vineri, protocolul privind o alianța electorala intre PPU (social-liberal) și PSD, la nivelul Sectorului 4 al Capitalei. Umaniștii susțin astfel candidatura lui Daniel Baluța pentru un nou mandat de primar, iar lista propusa pentru Consiliul Local…