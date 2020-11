PPOSIAR: 'Raluca Turcan si Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu anuleaza sansele la ajutoarele de stat'

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat miercuri ca, in urma discutiilor cu reprezentanti ai domeniului cultural-artistic romanesc, a fost decisa implemetarea unei scheme de ajutor de stat in valoare de 100 de milioane de euro, sub forma unor granturi.

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan afirma ca sustine modificarea Constitutiei si reformarea Curtii Constitutionale a Romaniei, considerand ca ”intr-o democratie solida, Curtea Constitutionala nu este instrumentul unui partid politic”. ”Eu am o viziune, nu stiu daca va putea fi pusa in practica, dar, din…

- O femeie banuita de lovirea designerului Cristina Joia, cunoscuta de la emisiunea "Visuri la cheie" de la Pro Tv, este audiata, luni seara, la Sectia 14 Politie, anunta reprezentantii Politiei Capitalei.Sambata, Cristina Joia a fost lovita cu un obiect dur intr-un magazin din Sectorul 4 al…

- "Dar e pacat sa anulam alegerile doar pe Bucuresti, cred ca ar trebui pe toata Romania. Daca tot ne batem joc, sa o facem pana la capat", a spus Barna, ironic. Referitor la imaginile prezentate in legatura cu Sectorul 1, Barna a afirmat ca "se incearca sa se puna presiune pe Biroul Electoral de la Sectorul…

- Biblioteca Judeteana ”Alexandru Odobescu” din Calarasi va invita in data de 25 septembrie sa participati la un eveniment cultural initiat la nivel national de Asociatia Nationala a Bibliotecilor Publice din Romania (ANBPR), Noaptea bibliotecilor, organizat si sustinut de Consiliul Judetean Calarasi,…

- V. S. Casa compozitorului Paul Constantinescu, aflata in zona centrala a municipiului Ploiești, va fi restaurata, dupa ce reprezentanții Consiliului Județean Prahova au reușit sa semneze contractul de finanțare prin programul RO – Cultura (Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural).…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman a declarat joi, la ceremonia de receptie a sistemului de rachete sol-aer Patriot, ca Romania este primul partener din zona Marii Negre care gazduieste sistemul Patriot, fiind martorii dezvoltarii in sectorul militar defensiv, conform News.ro.…

- Lorena Balaci, fiica legendarului Ilie Balaci și șefa Școlii de fotbal Daco-Getica, ia in calcul sa mute grupele de copii și juniori in competițiile din Bulgaria sau Turcia. Costin Ștucan a dedicat emisiunea GSP Live de astazi unei probleme grave. Sectorul juvenil din Romania trece prin momente dificile.…