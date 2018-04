Stiri pe aceeasi tema

- In aprilie va fi o avalansa de vedete de la Hollywood in Bucuresti pentru ceea ce se anunta cea mai cool premiera a unui film romanesc. E vorba despre filmul The Wanderers – Vanatorul de spirite.

- Clujul a fost la inceputul secolului al XX-lea un adevarat Hollywood al Europei, aici debutand regizorul care avea sa devina celebru pentru pelicula „Casabalnca”. Industria cinematografica „renaste” greu in orasul care gazduieste cel mai mare festival de film: firma din Cluj care colaboreaza cu HBO…

- E considerata una dintre cele mai frumoase femei de la Hollywood, dar este apreciata si pentru talentul sau actoricesc deosebit. Pe numele real Elsa Lafuente Medianu, Elsa Pataky (41 ani) a trait prima parte a vietii in Spania, unde jucat intr-o multime de filme, desi a absolvit Facultatea de Jurnalism,…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan, care a cucerit Hollywood-ul, este invitatul de onoare al celei de-a doua editii a American Independent Film Festival, care se va desfasura intre 27 aprilie si 3 mai, la Cinema PRO si Cinema Muzeul Taranului din Bucuresti, scrie NEWS.RO . Citeste si: UDMR,…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- O celebra actrița de la Hollywood a incetat din viața.Este vorba de o caștigatoare a premiului Oscar, Dorothy Malone, cea care s-a stins la varsta de 92 de ani. Actrița, devenita celebra pentru aparițiile in Written on the Wind, Basic Instinct și Peyton Place, a murit din cauza naturale,…