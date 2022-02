Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii de 3 și respectiv 4 ani au fost salvați astazi dintr-un incendiu izbucnit intr-o localitate din comuna Trifești, județul Iași. Managerul Spitalului de Copii, Alina Belu, a precizat ca unul dintre copii se afla in operație, avand arsuri de gradul II și III pe 60 la suta din suprafața corpului:…

- Un radiator așezat chiar langa pat sau aproape de alte materiale combustibile, o soba nesupravegheata, chibrituri, brichete sau substanțe inflamabile lasate la indemana copiilor pot fi periculoase. Astazi dimineața in jurul orei.08.00 s-a produs un incendiu in localitatea Vladomira, comuna Trifești,…

- Trei frați din comuna Trifești, județul Iași, in varsta de 3, respectiv 4 ani, au fost suprinși de un incendiu in locuința lor in timp ce dormeau. Copiii au fost salvati de catre localnici, care au patruns in locuinta si i-au scos repede. Ulterior, dupa sosirea pompierilor, cei trei au fost transportati…

- Trei copii au fost salvați in aceasta dimineața dimntr-o casa cuprinsa de flacari in localitatea Vladomira, comuna Trifești, județul Iași. Pana la sosirea forțelor de intervenție, trei copii, cu varste de 3, 4 și 11 ani, au fost salvați de un barbat de 50 de ani. Acesta a intrat in casa și i-a scos…

- Echipajele ISU Iași s-a deplasat la un incendiu produs la o casa in localitatea Vladomira, comuna Trifești, județul Iași. Pentru gestionarea și stingerea incendiului la locul evenimentului se deplaseaza 2 autospeciale de intervenție și stingere, echipajul de Terapie Intensiva Mobila și un echipaj de…

- O fata in varsta de 13 ani, care a suferit arsuri pe corp dupa ce a incercat sa aprinda focul in soba, a fost adusa la Spitalul de Pediatrie "Sf. Maria" din Iasi, potrivit Agerpres. Coordonatorul SMURD, Diana Cimpoesu, a precizat ca fata locuieste cu bunica, parintii sai fiind plecati la munca…

- 31 de copii sunt internați cu COVID la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași marți, 25 ianuarie, a declarat managerul Alina Belu, iar formele lor de boala sunt medii spre severe. Pe 10 ianuarie, in același spital se aflau numai 8 copii confirmați cu coronavirus. Practic, in 15 zile, numarul copiilor…