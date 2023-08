Stiri pe aceeasi tema

- O asociație care se ocupa de salvarea animalelor ridica un sanctuar dedicat cațeilor pe care i-au salvat de pe strazile Clujului și care au ramas la adapostul sau. Exista insa o problema: pentru finalizarea sanctului este nevoie de donatori, oameni dispuși sa sprijine animalele

- In jurul orei 23.30, vineri noaptea, la dispeceratul Sectorului Poliției de Frontiera Moldova Veche a fost primita o informare de la lucratorii Poliției orașului Moldova Noua, conform careia, prin intermediul serviciului național de urgența 112, s-a semnalat dispariția unei ambarcații cu doua persoane…

- Salvamontiștii au avut o zi dificila, cu un numar mare de apeluri pentru interventia de urgenta. In urma a 30 de solicitari, au fost salvate 39 de persoane, iar o alta a fost declarata decedata, in pofida eforturilor pentru a o salva.

- Peste 100 de persoane in varsta au fost salvate, marti, de politisti si procurori ai DIICOT, in urma efectuarii unor perchezitii la mai multe azile, unde batranii, multi cu dizabilitati, erau batuti, infometati si pusi la munca fortata. „Facem precizarea ca, in acest moment, 56 de persoane au fost deja…

- Lungmetrajele de aventuri „Space Jam / Meciul secolului”, „Gremlins / Gremlinii”, „Mars Attacks! / Atacul marțienilor”, „ National Lampoon’s Loaded Weapon I / Alarma de gradul I” și „Free Willy / Salvați-l pe Willy I” vor fi difuzate de Warner TV in zilele de luni din iulie, incepand cu ora 20:00. „Space…

- In piața centrala a Clujului, la cel mai cunoscut festival de film din Romania, TIFF, a avut loc luni, 12 iunie, o dezbatere despre insultele aduse Iuliei Marin și despre cum oamenii nu sunt egali cu bolile lor, fizice sau psihice. Un sondaj publicat la inceputul lunii aprilie de organizația „Salvați…

- Cel puțin noua oameni au murit in nordul Italiei, unde un ciclon a provocat inundații catastrofale. Toate raurile s-au revarsat in urma cantitaților uriașe de apa aduse de ploile torențiale, care au cazut fara intrerupere 36 de ore. In zonele unde nu exista nicio cale de acces la sol, sinistrații sunt…