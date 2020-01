Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Mariah Carey a devenit, gratie melodiei sale ''All I Want for Christmas Is You'', primul artist care s-a aflat in fruntea clasamentului muzical Billboard Hot 100 in patru decenii diferite, informeaza AFP. Hitul, lansat in 1994, ocupa prima pozitie in clasamentul Billboard…

- A devenit mama pentru prima oara la inceputul lunii iunie, iar acum se lauda deja cu o silueta de invidiat! Flavia Mihașan și-a pozat abdomenul, iar oamenii au putut vedea ca deja a ajuns sa aiba talie de viespe.

- O ambulanța SMURD de Terapie Intensiva Mobila a fost implicata in aceasta dimineața intr-un accident cu un alt autoturism la Targu-Mureș. Autospeciala transporta spre spital o pacienta cu nou nascut, susțin reprezentanții ISU Mureș. Nu au fost inregistrate victime, iar pacienții din ambulanța…

- Megan Lavery a nascut un baiețel perfect sanatos, dar imediat dupa, a primit o veste naucitoare din partea medicilor: ea a fost diagnosticata cu o tumora pe creier pentru care nu exista o operație, potrivit Th...

- Un caz absolut șocant s-a petrecut intr-un oraș din Valcea. O femeie este acuzata ca și-a omorat propriul copil, la scurt timp dupa ce l-a nascut, apoi l-a aruncat in coșul cu rufe murdare și a plecat la plimbare.

- O tanara de 21 de ani, din Țicleni, a murit, miercuri seara, la o unitate medicala din Craiova, dupa ce a nascut un baiețel prin cezariana, la Spitalul de Urgența din Targu-Carbunești. Aceasta ar fi intrat in stop cardio-respirator, la cateva ore dupa operație. Copilul a fost salvat. Familia…

- Prima vaca obtinuta prin clonare din lume, botezata Kaga, a murit miercuri din cauze naturale la 21 de ani si trei luni la centrul de investigatii Ishikawa din Japonia, au anuntat surse guvernamentale citate de EFE. Kaga s-a nascut in iulie 1998 la Centrul de Cercetari pentru Bovine din Ishikawa in…