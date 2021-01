Stiri pe aceeasi tema

- E durere mare pentru marele artist Tudor Gheorghe. Soția acestuia a decedat, la varsta de 86 de ani. Georgeta Luchian Tudor era actrița la Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova. Sotia lui Tudor Gheorghe a murit De altfel, anunțul trist a fost facut de instituția careia actrița i s-a daruit cu…

- Catalin Morosanu, unul dintre cei 12 Faimosi de la “Survivor Romania”, reality-show difuzat de joi pana duminica, la Kanal D, are o cariera sportiva impresionanta, avand in palmares zeci de titluri in K1, dar este si un familist convins. Faimosul a povestit, inainte de a se aventura in Republica Dominicana,…

- Florin Dumitrescu nu este doar un bucatar de excepție, ci și un romantic incurabil. Juratul de la Chefi la cuțite i-a facut soției sale o dedicație de dragoste, care a „topit” inimile fanilor de pe rețelele de socializare.

- Ovidiu Homorodean și-a deschis ușile casei in fața tespectatorilor Acces Direct de Weekend și le-a impartașit comorile uluitoare din palatul sau de basm. Iata ce dezvaluiri emoționante a facut artistul despre soție și copii!

- Jorge și Ramona formeaza unul dintre cele mai frumoase și sudate cupluri din showbiz-ul romanesc. Recent, soția prezentatorului Masked Singer Romania și-a serbat ziua de naștere, iar Jorge i-a facut o declarație de dragoste pe contul sau de Instagram.