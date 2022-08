Poveste de la Milano, cu iz de Vietnam Nici prin capul capului, daca ma lasa doamna limba romana sa ma exprim astfel, nu mi-a trecut sa scriu despre vietnamezi și lucruri legate de ei! De ce sa zic ori sa ma dau desavarșita, nu m-au fascinat nici cultura, nici tradițiile, nici viața lor. Asta fiind evidența, n-am știut aproape nimic despre vietnamezi. Nu m-am informat despre viața lor, nu le-am aflat poveștile, nu le-am știut istoria. Și nici nu mi-am intersectat pașii cu ai lor. Ca nu sunt proprietareasa de cine știe ce hotel ori local – ori alta afacere, ca sa am nevoie de forța de munca ieftina. Da, da, vietnamezii, saracii, la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

