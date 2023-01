Cicatricile postacneice sunt rezultatul direct al deteriorarii pielii din cauza acneei, care se prezinta sub forme de adancituri sau denivelari la nivelul pielii, din cauza colagenului produs de organism in cantitate insuficienta, respectiv in exces.

De reținut, cicatricile postacneice nu sunt genetice, dar acneea in sine poate fi o afecțiune genetica. Acneea este de obicei o problema temporara, dar de cele mai multe ori, petele și semnele sunt permanente.

In dermatologie, semnele postacneice se clasifica in 4 categorii majore: cicatrici atrofice, care se dezvolta in adancime, de…