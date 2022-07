Postul Sfintei Mării – Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintei Marii sau Postul Adormirii Maicii se numara printre cele mai importante posturi din an. Acest post are o data fixa, in fiecare an, inaintea sarbatorii Adormirea Maicii Domnului, una cu multe semnificații pentru creștini, și dureaza doua saptamani,Sarbatoarea Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Marie MareSarbatoarea Adormirea Maicii Domnului este o sarbatoare ortodoxa și catolica, celebrata pe 15 august in care se comemoreaza trecerea Fecioarei Maria din aceasta lume. Scrierile despre aceasta sarbatoare spun ca Fecioara Maria și-a trait ultimii ani pe pamant la Efes, alaturi de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

