- Raluca Bobeica, medic primar nefrolog la Institutul Clinic Fundeni, a vorbit despre cazul Simonei Halep, depistata pozitiv cu depistata pozitiv cu Roxadustat. In urma cu 3 ani, medicul a participat la studii clinice privind folosirea Roxadustat in tratamentul anemiei pacienților cu boala renala cronica…

- Smiley a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, dupa ce Simona Halep a fost testata pozitiv cu o substanța interzisa, iar apoi suspendata provizoriu. Ce a postat cantarețul cu privire la acest moment greu prin care trece jucatoare de tenis.

- Primarul Clujului, Emil Boc, isi exprima sustinerea fata de Simona Halep, dupa ce sportiva a fost depistata pozitiv la o substanta interzisa. Boc crede in nevinovatia Simonei Halep si anunta ca este alaturi de ea ”in drumul sigur spre Adevar si Dreptate”, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Simona Halep (31 de ani) a fost depistata pozitiv cu roxadustat, fiind suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului. Gabriela Andreiașu, directorul Agentiei Nationala Anti-Doping, vorbește despre ce o așteapta pe Simona și cat ar putea sta departe de circuit. ...

- Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep, se declara "realmente surprins" dupa ce Agenția Internaționala de Integritate a tenisului a anunțat ca sportiva a fost suspendata provizoriu, fiind testata pozitiv la US Open 2022.

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la ediția US Open din acest an. Jucatoarea…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca este posibil ca medicul Simonei Halep sa ii fi administrat un medicament interzis care sa o ajute in perioada in care a fost accidentata, dar a subliniat ca singura care poate da informatii este ea.

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a anunțat pe rețelele de socializare ca a primit o notificare potrivit careia a fost testata pozitiv la substanța numita Roxadustat, prezenta intr-o cantitate extrem de mica. "Este cel mai mare șoc al vieții mele", noteaza Halep.