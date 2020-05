Stiri pe aceeasi tema

- Poșta Romana a redeschis, sambata, de Ziua Europei, trei rute noi pentru indrumarea traficului poștal internațional cu Ungaria, Bulgaria și Serbia, pe cale rutiera, transmite instituția, printr-un...

- Posta Romana anunta ca a redeschis miercuri relatia pe cale rutiera cu Republica Moldova, pentru indrumarea traficului postal international, iar primul camion al companiei a plecat spre Chisinau incarcat cu 3 tone de trimiteri. Acelasi camion va transporta si materiale pentru a veni in sprijinul…

- Poșta Moldovei anunța despre reluarea parțiala a traficului internațional. Astfel, cei care vor sa primeasca sau sa distribuie trimiteri poștale o pot face spre/din urmatoarele țari: Austria, Belarus, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Polonia, Romania, Rusia, Ucraina și Ungaria.

- In timp ce in Romania numarul persoanelor confirmate cu noul coronavirus se apropie vertiginos de 5.000, in tarile vecine situatia este mult mai buna in aceasta privinta. In total, in Serbia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina si Republica Moldova, numarul celor infectati este de aproximativ 6.500....

- Ora de vara 2020. Mersul trenurilor CFR Calatori informeaza ca incepand cu data de 29 martie 2020 in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, dar mersul trenurilor in vigoare nu se va modifica, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor.…

- Guvernul de la Budapesta a instituit, miercuri, starea de pericol pe intreg teritoriul Ungariei din cauza coronavirusului, interzicand intrarea in țara a celor care vin din Italia, China, Iran sau Coreea de Sud, cu excepția maghiarilor. In aceeași zi, ministrul de Interne, Marcel Vela, a avut…