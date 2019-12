Stiri pe aceeasi tema

- Patru anexe ale unei gospodarii din cartierul galatean Barbosi s-au facut scrum, iar un barbat de 62 ani cu arsuri pe fata a fost salvat de pompieri, in urma unui incendiu izbucnit, sambata, de la o lumanare lasata aprinsa, a informat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Dan Ionascu, potrivit AGERPRES.…

- Un incendiu izbucnit miercuri la o casa din Poșaga a fost stins cu ajutorul pompierilor de la Detașamentul din Turda. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- S-a dat alarma in aceasta dupa amiaza la Timișoara, dupa ce un incendiu a cuprins sauna salii de sport Smartfit de pe bulevardul Cetații. Pompierii au ajuns de urgența la fața locului cu doua autospeciale de stingere. 32 de oameni au fost evacuați. Din fericire, pana in acest moment nicio persoana nu…

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, joi, 17 octombrie, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un garaj din Roman. “Detașamentul de pompieri Roman intervine cu doua autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu la un garaj intre blocuri, pe strada Dr. Felix din municipiul…

- Ziarul Unirea INCENDIU la o cabana in Lunca Ampoiței. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit sambata dimineața, in jurul orei 8.00, la o cabana situata in Lunca Ampoiței. Intervin pompierii din Alba Iulia. Detașamentul de ... INCENDIU la o cabana in Lunca Ampoiței. Intervin pompierii Ziarul Unirea

- Pompierii din Alba Iulia au fost chemați sa intervina, vineri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in zona Talcioc. Din primele date, arde o baraca, pe strada Heleșteului. Potrivit ISU Alba, la fața locului acționeaza pompierii cu doua autospeciale și un echipaj SMURD. foto: arhiva Citește…

- Incendiu de amploare in judetul Vaslui! Pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere cu apa si spuma in localitatea Armasoaia, din comuna Pungesti, pentru limitarea si lichidarea unui incendiu, izbucnit la un depozit de furaje, o moara de cereale si alte anexe gospodaresti. Purtatorul de…

- Pompierii pietreni au intervenit in noaptea de joi spre vineri, 19 spre 20 septembrie, pentru a stinge un incendiu izbucnit intr-un apartament din Piatra Neamt, de la o candela uitata aprinsa. “In jurul orei 00.30 Detașamentul de pompieri Piatra Neamț a intervenit cu trei echipaje, cu doua autospeciale…