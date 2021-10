Portugalia: Persoanele în vârstă primesc simultan vaccinul anti-Covid și vaccinul anti-gripal In Portugalia, persoanelor cu varste de peste 65 de ani li se pot administra, in același timp, vaccinurile anti-Covid și anti-gripal. Autoritațile medicale au ales soluția dublului vaccin pentru a reduce riscul de imbolnavire in cazul persoanelor in varsta, care sunt mai vulnerabile. De asemenea, administrarea simultana a celor doua vaccinuri este mai simpla din punct de vedere logistic. La nivel global, Portugalia este pe primele locuri in privința vaccinarii cu serul anti-Covid. Totuși, in ultima vreme și aici se observa o creștere a numarului de decese provocate de Covid printre persoanele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

