Popririle vor fi ridicate in cel mult o ora, incepand de azi Incepand de astazi, Fiscul trebuie sa ridice automat popririle pe conturile bancare, dupa ce ordonanta de urgenta ce a modificat Codul de procedura fiscala a intrat in vigoare.



Guvernul a adoptat saptamana trecuta o OUG in vederea simplificarii procedurilor de administrare a creantelor fiscale.



Ministrul de Finante, Florin Citu, a explicat ca ridicarea electronica si automata a popririi va fi facuta "in cel mult o ora" de la plata datoriilor.



Potrivit acestuia, era nevoie de aceasta modificare a Codului de procedura fiscala, pentru ca de fiecare data cand unei persoane… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul va pune poprire în limita sumelor înscrise în actele de executare silita, iar procedura va fi mai rapida, conform unei Ordonanțe de modificare a Codului de procedura fiscala publicata în Monitorul oficial. Aceasta va intra în vigoare în 3 zile.Chiar…

- Sistemul de pensii, asa cum arata acum, este falimentar si peste 20-30 de ani nu vom avea bani sa platim pensiile decreteilor, a declarat, joi seara, la B1 TV, ministrul Finantelor, Florin Citu, atragand atentia ca este nevoie urgent de o reforma a acestui sistem. "Asa cum arata azi sistemul…

- Ministrul liberal de Finante, Florin Citu, a comentat, luni dimineata, faptul ca Senatul va dezbate motiunea simpla a PSD indreptata impotriva sa. Florin Citu a declarat la RFI Romania ca va merge in Parlament cu documente, care vor demonstra ca cifrele din ultimii trei ani au fost ascunse.…

- Grupul german BMW a anuntat marti ca va incepe in primavara constructia fabricii de un miliard de euro din Debrecen, Ungaria, conform agentiei de presa MTI, informeaza Budapest Business Journal. Consiliul local din Debrecen (oras aflat la 195 km est de Budapesta) finalizeaza lucrarile la fundatia…

- Premierul Ludovic Orban a avut o intalnire, luni, cu ministrul Finantelor, Florin Citu, si ministrul Muncii, Violeta Alexandru, la Palatul Victoria. Tema intrevederii, potrivit agendei prim-ministrului, a fost cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Intalnirea…

- Guvernul va creste cu siguranta salariul minim brut pe tara de la 1 ianuarie 2020, insa va lansa si o analiza pentru determinarea unei proceduri de stabilire a cresterii salariului minim, a declarat premierul Ludovic Orban in cadrul unei conferinte de presa la Ministerul Finantelor Publice.…

- Starea finantelor este foarte proasta, nefiind indeplinit planul de incasari in materie de colectare, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Ministerul Finantelor, premierul Ludovic Orban. "Sunt astazi (miercuri, n.r.) prezent la Ministerul Finantelor Publice pentru a-l instala…

- Gigantul IT Google ar fi inchiriat un etaj din turnul de birouri Unirii View - o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati - in apropiere de Piata Unirii din Bucuresti. Compania vrea sa inaugureze, anul viitor, un centru de cercetare in tara noastra, potrivit unor surse citate de Profit.ro.…