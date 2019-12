Stiri pe aceeasi tema

- Romgaz analizeaza posibilitatea de a prelua o participatie de 15-20% din proiectul Neptun din Marea Neagra, a anuntat Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz. Acesta spune ca pe 18 noiembrie, consultantul care se ocupa de exitul Exxon din Romania a contactat producatorul roman de gaze pentru…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a fost ales, vineri, membru in Consiliul de Administratie al Agentiei Europene de Reglementare in Energie (ACER), a anuntat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres."Salut…

- * Depozitele de gaze sunt pline si exista un volum de peste 3 miliarde de metri cubi stocate, insa chiar si asa Romania nu-si poate acoperi varfurile de consum din perioada geroasa, intrucat capacitatea de extractie este limitata, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…

- Noul ministru al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, vine cu o informatie proasta pentru milioane de romani. El a vorbit despre planurile sale privind pretul la gaze si energie electrica. Subventionarea pretului platit de toata populatia Romaniei la energie si gaze trebuie sa…

- Parlamentul Romaniei se reuneste luni pentru a vota investirea Guvernului Orban. Ministrii propusi de premierul desemnat Ludovic Orban au fost audiati, marti si miercuri, in comisiile de specialitate ale Parlamentului, trei dintre cei 16 primind aviz negativ.Au primit vot favorabil in comisiile…

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…