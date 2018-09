Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca mașinaria de comunicare a ”PSDragnea” s-a pus in mișcare și acum o demonizeaza pe Gabriela Firea, la fel cum faceau cu el in urma cu ceva timp. Ponta susține ca Firea iși merita soarta, pentru ca la manipularile trecute a tacut, dar acum are parte de…

- In interviurile acordate dupa CExN al PSD, Gabriela Firea a acuzat inscenari și spionaj la varful PSD. Firea spune ca i-a fost inscenta montajul video in care se sugera ca pe Arena Naționala a fost huiduita Simona Halep și nu ea. Primarul General a mai spus și ca ministrul de Interne urmarește conversații…

- Gabriela Firea recunoaște ca a greșit, in cazul Simonei Halep, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru RFI Romania . Astfel, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a recunoscut ca a greșit alegand sa-i inmaneze Simonei Halep cheia orașului și diploma de excelența in timpul manifestației…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a recunoscut ca a greșit alegând sa-i înmâneze Simonei Halep cheia orasului si diploma de execelenta la evenimentul de pe Arena Nationala. ”M-am tot gândit zilele acestea, am reflectat daca…

- Ionuț Vulpescu, fost ministru al Culturii, a criticat pe pagina sa de Facebook postarile false ale filialelor PSD, in care se afirma ca oamenii prezenți pe Arena Naționala au huiduit-o pe Simona Halep, și nu pe primarul Capitalei, Gabriela Firea. Vulpescu și-a cerut scuze, in numele partidului, pentru…

- Gigi Becali crede ca Gabriela Firea a fost huiduita luni pe Arena Naționala, la evenimentul organizat pentru Simona Halep, din cauza asocierii cu Liviu Dragnea. "Gabriela e fina mea, o iubesc și imi pare rau pentru ea. Muncește mult și a schimbat multe in București. Dar a greșit. A greșit cand s-a…

- Revoltator! Mai multe filiale PSD susțin ca Simona Halep a fost cea huiduita, nu Gabriela Firea! Aparatul politic al partidului de guvernamant s-a pus in mișcare și a incercat sa denatureze realitatea evenimentelor petrecute pe „Arena Naționala”, unde Gabriela Firea, primarul orașului București, a fost…

- Simona Halep a prezentat, luni, trofeul cucerit la Roland Garros, in cadrul unei ceremonii la Arena Nationala. In deschiderea ceremoniei, primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a venit cu o eșarfa tricolora pe piept, i-a oferit Simonei Halep cheia orașului și a incercat un mic discurs, dar a fost…