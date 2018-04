Stiri pe aceeasi tema

- Cumparatorii de masini second-hand trebuie sa fie atenti nu doar la numarul de kilometri reali parcursi de autoturism, ci si la daunele avute, 67% dintre masinile pentru care s-a verificat istoricul de daune anul acesta avand cel putin un incident, potrivit unui studiu realizat de un site de specialitate.…

- Aproape o jumatate de milion de tranzactii s-au facut, anul trecut, in Romania pe piata auto de masini second-hand. Un record, sustin specialistii. Ei atrag atentia ca aproape 70% dintre masinile pentru care s-a verificat istoricul de daune anul acesta au avut cel putin un incident.

- Aproape o jumatate de milion de tranzactii s-au facut, anul trecut, in Romania pe piata auto de masini second-hand. Un record, sustin specialistii. Ei atrag atentia ca aproape 70% dintre masinile pentru care s-a verificat istoricul de daune anul acesta au avut cel putin un incident.

- Banca Transilvania va incepe procedurile specifice finalizarii tranzactiei cu Eurobank Group in privinta achizitionarii actiunilor Bancpost, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Banca Transilvania a primit aprobarile necesare din partea Bancii Nationale a Romaniei…

- Dupa ani in care au dat tonul in piata, samsarii de masini intra in vizorul autoritatilor. 41 de deputati si senatori vor sa modifice Codul Fiscal astfel incat doar firmele sa poata sa cumpere masini la mana a doua de peste hotare. Mai mult, persoanele fizice vor avea voie să achiziţioneze…

- Colaborarea dintre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) și Registrul Auto Roman (RAR) da roade și acestea sunt in folosul romanilor. Pentru prima data in Romania, cei care vor sa cumpere autovehicule second hand vor putea afla prin SMS istoricul acestora. Printre informațiile esențiale…

- Piața mașinilor second hand reprezinta pentru mulți șoferi singura posibilitate viabila de a achiziționa o mașina puternica la un preț accesibil. De altfel, sectorul mașinilor la mana a doua este și cel mai activ. In 2017, in Romania, Registrul Auto a constatat ca peste 500.000 de unitați second hand…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea si derularea a trei proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Printr-un serviciu pus la dispozitie de RAR, toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla prin SMS numarul…