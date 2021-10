Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, a anunțat ca ținand cont de contextul epidemiologic actual inregistrat la nivelul județului Suceava, a fost constituit un Grup de Suport Tehnic din care fac parte reprezentanți din cadrul Prefecturii, Consiliului Județean, ISU, DSP, Serviciul Judetean de Ambulanța Suceava, precum și reprezentanți ai Spitalului Județean Suceava și ai celorlalte spitale […] The post Pompierii verifica din 3 in 3 ore sectorul de Terapie Intensiva a Spitalului Județean Suceava pentru prevenirea incendiilor first appeared on Suceava News Online .