Pompierii greci continuă lupta cu flăcările pentru a doua zi în estul Peloponezului Pompierii greci se lupta joi cu incendiul de vegetatie produs in apropierea satului Kechries, pe malul marii, in a doua zi de la declansarea flacarilor in padurile de pin din apropierea satului din estul Peninsulei Peloponez, care au dus la evacuarea a sute de persoane, transmite Reuters. O patura densa de fum negru este vizibila deasupra varfurilor copacilor cuprinsi de flacari, in timp ce 236 de pompieri, asistati de patru elicoptere, incearca sa mentina incendiul sub control. Incendiul a afectat trei locuinte din satele invecinate Athikia si Alamano si au distrus complet o masina de interventie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

