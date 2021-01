Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit, luni, intr-un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de pe Aleea Poarta Alba din Bucuresti. Sositi la fata locului, pompierii au constatat ca apartamentul respectiv arde cu flacara puternica.

- CHIȘINAU 1 ian - Sputnik. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a fost alertat ca pe strada Dimitrie Cantemir din Capitala au luat foc doua gherete. © Sputnik / Mihai CarausLa datorie și de Revelion: Cați pompieri vor munci in noaptea dintre ani Pompierii s-au deplasat…

- Un apartament din Capitala a fost cuprins de flacari. Incediul a izbucnit intr-un bloc cu cinci etaje de pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica. La fata locului au intervenit mai multe echipaje ale salvatorilor.Deocamdata nu se cunoaste daca sunt victime.Revenim cu detalii.

- In urma cu o luna, inainte ca toata țara sa treaca la invațamantul online, acoperișul unei școli din comuna Sancel, județul Alba, a luat foc in timp ce elevii erau la ore. Acum doi ani, Școala 124 din Capitala a luat foc din cauza unei rețele electrice vechi. Cladirea fusese reabilitata, dar la instalația…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov intervine, joi, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit pe strada Lazarescu Petre, in Sectorul 3, acolo unde patru cladiri ar fi afectate de flacari.

- Incendiu in sectorul 3 Patru imobile cu pod comun sunt mistuite de flacari, in aceste momente, in Bucuresti, sector 3.Trei autospeciale de stingere au actionat la fata locului, suplimentat ulterior cu inca sapte autospeciale.In acest moment nu sunt victime, se actioneaza pentru localizare, precizeaza…

- Eveniment 33 de misiuni pentru pompierii militari, in 24 de ore/ Incendiu intr-o gospodarie din Scrioaștea 28/10/2020 10:55 Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „A.D. Ghica” al județului Teleorman au gestionat 33 de evenimente, in 24 de ore, dintre care 15 au fost…