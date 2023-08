Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu recent publicat in „Jurnalul American de Medicina Industriala” arata ca pompierii se confrunta cu rate semnificativ mai mari de morbiditate și mortalitate din cauza melanomului, in comparație cu populația generala. Pe langa alte riscuri profesionale la care sunt expuși, pompierii au și un…

- Pompierii se confrunta cu rate semnificativ mai mari de incidența și mortalitate a melanomului in comparație cu populația generala, arata un studiu recent publicat in Jurnalul American de Medicina Industriala.

- In jurul orei 13, pompierii militari din cadrul Detașamentului Lugoj au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Ion Vidu din Municipiul Lugoj. La fața locului s-au deplasat de urgența cinci autospeciale de stingere. Incendiu s-a manifestat pe suprafața de aproximativ…

- ”Pe intervalul Slatina Timis - Armenis se actioneaza la aceasta ora cu doua drezine pantograf pentru repunerea sub tensiune a liniei de contact, dupa ce ulterior un tren privat de marfa, ramas defect intre cele doua statii, a trebuit retras in statia Slatina Timis, pentru a permite accesul, in linie…

- Comportament nesportiv in timpul meciului de kickboxing desfașurat intre luptatoarea din Timiș, Jasmina Elena Ciocoiu, și Codruța Melia, la Satu Mare. Luptatoarea de la Moșnița Noua a fost accidentata grav dupa ce oradeanca i-a aplicat mai multe lovituri nesportive in timpul meciului. Comportamentul…

- La fata locului, reprezentanti ai Detasamentului Barlad din cadrul ISU Vaslui au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD tip B2."In momentul izbucnirii incendiului , in microbuzul aflat in mers se aflau opt persoane, soferul si cei sapte pasageri autoevacuandu-se…

- In dupa amiaza zilei de joi, 6 iulie, angajații IGSU au salvat o persoana de la inalțime de 50 metri. Cazul a avut loc in municipiul Chișinau, pe strada Vasile Lupu 28, pe teritoriul unui șantier de construcții. Apelul la Serviciul Unic de Urgența 112 a fost recepționat la ora 12:48. Potrivit informațiilor…

- Ploaia de astazi a afectat puternic zona rurala din jurul Turzii, in special comuna Ceanu Mare care arata ca „o mica Veneția” din cauza strazilor inundate. Citește și: VIDEO – Ploi insemnate cantitativ! Pompierii turdeni intervin la Copaceni, la o locuința inundata! La Ceanu Mare, apa a invadat terenurile!…