"Pompa biologica" din oceanele lumii, care joaca un rol esential in ciclul carbonului in natura la nivel mondial, capteaza de doua ori mai mult carbon decat se credea anterior, conform unui studiu realizat in Statele Unite, citat luni de Press Association. Pompa biologica de carbon (Biological Carbon Pump - BCP) contribuie la rolul oceanului in preluarea si stocarea dioxidului de carbon (CO2) prin atragerea acestui gaz din atmosfera, transformarea sa in materie organica si distribuirea lui in straturile oceanice de la adancimi mai mari. Fara pompa biologica de carbon, concentratia atmosferica…