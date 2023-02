Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 300 de litri de deseuri petroliere ar fi fost deversate in apa raului Arges, in zona Lunca Argesului-Podul Viilor, de administratorul unui service auto, politistii deschizand un dosar penal pentru infractiunea de infectare a apei.

- Va relatam marți noaptea (31 ianuarie) despre un caz grav de poluare depistat pe raul Argeș, in zona Lunca – Podul Viilor din Pitești. Și spuneam ca așteptam sa aflam cine a deversat acele reziduuri petroliere, o adevarata otrava pentru apa și pentru mediul inconjurator. Ei bine, s-a aflat! Polițiștii…

- O posibila poluare cu produse petroliere s-a produs, marți, pe raul Argeș. Miroase puternic a petrol și se observa dare de combustibil pe cațiva metri. Polițiștii argeșeni au fost sesizați ca, pe raul Argeș, in zona Podul Viilor, se observa urme de reziduuri petroliere, potrivit jurnalul.ro . „La fața…

- Polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Albota fost sesizați de catre un agent de paza ce executa serviciul la o societate de pe raza localitații Oarja, ca la sediul societații s-a prezentat la incarcare un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorca, avand aplicate placuțe cu numarul…

- Politistii din Alba au intocmit, in urma unor perchezitii, un dosar penal care vizeaza o persoana fizica si o societate comerciala al carei reprezentant ar fi incercat sa comercializeze ilegal articole pirotehnice, dar si alcool nefiscalizat si produse contrafacute, potrivit unui comunicat transmis…

- O societate comerciala din comuna Uliești este acuzata ca a efectuat activitați de exploatare nisip și pietriș, din albia raului Argeș, fara a deține permis sau licența de exploatare miniera. Polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de executarea de activitați miniere…

- Caz șocant in județul Timiș. Ce au descoperit oamenii legii in curtea unui barbat, dupa ce au descins cu un excavator. Individul este acum cercetat penal pentru savarșirea mai multor infracțiuni. Iata ce s-a intamplat. Ce au descoperit oamenii legii in curtea barbatului In cursul zilei de 6 septembrie,…